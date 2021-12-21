Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Karadeniz'e fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kastamonu-Sinop kıyılarında, öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, zamanla Doğu Karadeniz genelinde etkili olması bekleniyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Karadeniz Bölgesi
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