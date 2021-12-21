Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor.

Sarp Sınır Kapısı'nda ihracatın artması, özel araçlarla giriş-çıkış yoğunluğuyla yenileme çalışması süren Arhadan’ın Türkgözü Sınır Kapısı’nın kapalı olması nedeniyle nakliyecilerin bu kapıya yönlendirilmesi sonucu uluslararası taşımacılık yapılan tırlar, Türk tarafında kuyruk oluşturdu.

[Fotoğraf: DHA]

Tır parklarının dolmasıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerinde aralıklarla oluşan, Türk tarafında 29 kilometreyi aşan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçip Arhavi ilçesine kadar geldi.

Kara yolunun bir şeridini kapatan tırlar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.

'İhracatın artışıyla sınır kapılarında yoğunluk oluştu'

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, son dönemde ihracatın artışıyla sınır kapılarında da yoğunluğun arttığını belirterek, “Türkgözü Sınır Kapısı’nın inşaat nedeniyle kapalı olması sonucu oraya giden araçlar da Sarp Sınır Kapısı’na yönelince yoğunluk daha da arttı" dedi.

[Fotoğraf: DHA]