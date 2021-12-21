Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kerim Şengören idaresindeki otomobil, Bursa-Çanakkale kara yolunun Çifteçeşmeler mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle devrildi.
Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü Kerim Şengören'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şengören'in kızı Eda Nur Şengören ise yaralandı.
Kerim Şengören'in cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi, kızı da aynı hastanede tedavi altına alındı.
Eda Nur Şengören'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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