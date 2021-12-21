Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: 4 kentte yoğun kar ve çığ bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji; Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ile çığ uyarısı yaptı. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede genelinde hava çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğu yönlerinden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.
Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, don, sis ve pus beklenen bölgede, gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 3, Muş ve Hakkari'de sıfır, Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.
Bölgede artan sıcaklıklardan dolayı kar erimelerinin hızlanması sonucu meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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