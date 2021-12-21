Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 09:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kilis'te 16 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen göçmenler, sınır dışı edilecek.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki Çerçili köyünde devriye görevi sırasında bir grubun kaçak olarak sınırı geçmeye çalıştığını fark etti.
Ekipler tarafından durdurulan Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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