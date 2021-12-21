Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönüne seyir halindeki bazı araçlar, Çekmeköy Çamlık mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı.

3 yaralı

Aralarında otobüs, kamyon ve otomobillerin de bulunduğu 15 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.