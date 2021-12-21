Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 09:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönüne seyir halindeki bazı araçlar, Çekmeköy Çamlık mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı.
3 yaralı
Aralarında otobüs, kamyon ve otomobillerin de bulunduğu 15 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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