Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 07:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada yabancı uyruklu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye’de faaliyette bulunup yasa dışı yollardan kentte gelen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin adresleri tespit edildi.
Söz konusu kişilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.
Baskınlarda ekipler adreslerde arama yaptı.
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele Adana
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