Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 04:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 sürücü karla kaplı yolda drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı bugün akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Safranbolu'nun Kent Ormanı mevkisine gelen 2 sürücü drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Drift denemesi, trafik polisinin bölgeye gelmesiyle son buldu.
Polis ekiplerini görünce uzaklaşan sürücülerin tespiti için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Drift Karabük Kar Yağışı
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