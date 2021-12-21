Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan yağışların yarından itibaren etkisini kaybedeceği ancak sıcaklığın bugünden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği ifade edildi.

Bugün ve cuma günleri arasında bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları, Ankara -9/-2, İstanbul 0/6, İzmir 5/14, Konya -12/0, Samsun 1/10, Trabzon -1/7, Erzurum -19/-6 ve Diyarbakır -5/6 derecek olacak.

Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.