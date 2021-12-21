Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Hakkari merkezde taşımalı eğitim yapan okullarda, Yüksekova ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Hakkari Valiliği, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü ilimiz merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova ilçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."
Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü İlimiz Merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova İlçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.— HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) December 20, 2021
Etiketler: Hakkari Eğitim Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Mersin'de karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz