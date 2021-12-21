Hakkari Valiliği, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü ilimiz merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova ilçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."