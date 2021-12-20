Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobaya benzin döktü, alevlerden son anda kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te yanan sobaya benzin döken işçi ile yeğeni alevlerden son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde çalışan Mustafa K., 11 yaşındaki yeğeni Berat K.'nin ısınması için sobayı yaktı.
Bu sırada yanan sobaya benzin döken Mustafa K. ve yeğeni aniden parlayan alevlerin içinde kaldı. Sobadan uzaklaşan Koç ve yeğeni son anda yanmaktan kurtuldu.
Olay anı ise iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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