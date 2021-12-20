Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde çalışan Mustafa K., 11 yaşındaki yeğeni Berat K.'nin ısınması için sobayı yaktı.

Bu sırada yanan sobaya benzin döken Mustafa K. ve yeğeni aniden parlayan alevlerin içinde kaldı. Sobadan uzaklaşan Koç ve yeğeni son anda yanmaktan kurtuldu.

Olay anı ise iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.