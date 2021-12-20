Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 19:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yangında mahsur kalan bebeği ve engelli kadını itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangında, mahsur kalan bebek ile yürüme engelli kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta 4 katlı binanın 2'inci katında yangın çıktı. Dairenin boş olduğu öğrenilirken, oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturan bina sakinleri dairelerinde mahsur kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, dairelerinde mahsur kalanları dışarı çıkardı.
Bebeğiyle birlikte mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansa alındı.
Bu sırada, yürüme engelli olduğu için dairesinden çıkamayan bir kadın ise bir sedye yardımıyla dışarı çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Etiketler: Yangın İstanbul İtfaiye Engelliler
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