Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta 4 katlı binanın 2'inci katında yangın çıktı. Dairenin boş olduğu öğrenilirken, oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturan bina sakinleri dairelerinde mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, dairelerinde mahsur kalanları dışarı çıkardı.

Bebeğiyle birlikte mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansa alındı.

Bu sırada, yürüme engelli olduğu için dairesinden çıkamayan bir kadın ise bir sedye yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.