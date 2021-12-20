Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin, avlanması yasak olan su samurunu öldürdüğünü ve bu durumu sosyal medyada paylaştığını belirleyerek harekete geçti.

Kimlikleri tespit edilen 2 kişiye, 7 bin 500 lira tazminat ve 5 bin 460 lira idari para cezası olmak üzere toplam 12 bin 960 lira ceza uygulandı.