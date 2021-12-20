Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su samurunu öldürenlere 12 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan'da su samurunu öldüren ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişiye toplam 12 bin 960 lira ceza kesildi.
Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin, avlanması yasak olan su samurunu öldürdüğünü ve bu durumu sosyal medyada paylaştığını belirleyerek harekete geçti.
Kimlikleri tespit edilen 2 kişiye, 7 bin 500 lira tazminat ve 5 bin 460 lira idari para cezası olmak üzere toplam 12 bin 960 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Ardahan Doğal Yaşam Milli Parklar
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