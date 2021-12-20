Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı
[Fotoğraf: AA]
Karataş ilçesinde sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu taştı.
Karataş sahilinde yağış ve fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı. Deniz suyunun sahil yoluna ulaşması nedeniyle parkları su bastı.
Yumurtalık ilçesinde de sağanak dolayısıyla derelerden akan çamurlu su, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı gemiler açığa çekildi.
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