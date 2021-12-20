Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tuzla'da istinat duvarı çöktü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Tuzla'da bir inşaatta yapılan çalışma sırasında istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan işçi 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi'nde bulunan Deri Sanayi Sitesinde meydana geldi.
Bir inşaatta yapılan çalışmalar sırasında istinat duvarı çöktü. İnşaat işçisi Çetin Bayın göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri enkaz altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalara AFAD ekipleri de katıldı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Çetin Bayın, ağır yaralı şekilde enkaz altından çıkarıldı.
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