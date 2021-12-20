Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan B.Ç, K.O. ve A.T'yi yakaladı.
Kimlik kontrolünde, 3 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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