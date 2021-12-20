Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, aracın arkasına bağlı köpeği kilometrelerce koşturdu.

O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Köpeğe eziyet edilmesine tepki gösteren sürücüler, polise şikayette bulundu.

Polis, hafif ticari aracın sürücüsünü arıyor.