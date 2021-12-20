Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Köpeği aracına bağlayıp kilometrelerce koşturdu
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sürücü, köpeği aracın arkasına bağlayarak koşturdu. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, aracın arkasına bağlı köpeği kilometrelerce koşturdu.
O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Köpeğe eziyet edilmesine tepki gösteren sürücüler, polise şikayette bulundu.
Polis, hafif ticari aracın sürücüsünü arıyor.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet Köpek Mersin
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