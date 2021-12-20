Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aydın'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti
Aydın'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Söke ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde, Yılmaz ve Zeynep Bayraktar'ın yattığı odadan yoğun duman çıktığını fark eden yakınları çifti uyandırmaya çalıştı.
Ancak hiçbir tepki alamayınca durum sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden sağlık ekibi Bayraktar çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Aydın Soba Zehirlemesi
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