Söke ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde, Yılmaz ve Zeynep Bayraktar'ın yattığı odadan yoğun duman çıktığını fark eden yakınları çifti uyandırmaya çalıştı.

Ancak hiçbir tepki alamayınca durum sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekibi Bayraktar çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.