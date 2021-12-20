Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da trafo patladı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, bakım yapılan bir trafoda patlama meydana geldi. BEDAŞ çalışanı 3 kişi yaralandı.
BEDAŞ ekipleri, Fatih Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'ndeki trafoya bakım yaparken, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada yaralanan BEDAŞ çalışanı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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