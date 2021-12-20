BEDAŞ ekipleri, Fatih Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'ndeki trafoya bakım yaparken, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan BEDAŞ çalışanı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.