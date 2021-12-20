Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da Yaralıgöz Dağı karla buluştu
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Ilgaz'dan sonra ikinci yüksek rakımına sahip Yaralıgöz Dağı, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunda yer alan 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı'nda kar yağışı etki oldu.
Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede karla kaplanan Yaralıgöz Geçidi dron ile görüntülendi.
Karayolları, 3 ilçenin il merkezine ulaşımını sağlayan güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kastamonu
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