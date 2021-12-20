Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunda yer alan 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı'nda kar yağışı etki oldu.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede karla kaplanan Yaralıgöz Geçidi dron ile görüntülendi.

Karayolları, 3 ilçenin il merkezine ulaşımını sağlayan güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.