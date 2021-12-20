Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa Valisi Erin'in koruma ekibi kaza yaptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koruma ekibini taşıyan pikap, Malatya'da kaza yaptı, 4 kişi yaralandı.
H.G. yönetimindeki otomobil, Çevreyolu Buhara Caddesi Çöşnük Kavşağı'nda Vali Erin'in koruma ekibinden polis memuru M.A. idaresindeki pikapla çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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