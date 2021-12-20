Yol çalışmasında göçük altında kalan yavru köpekler kurtarıldı
Samsun'da yol çalışması sırasında göçük altında kalan 8 köpek yavrusu son anda kurtarıldı. Barınağa götürülen köpekler tedavi altına alındı.
Canik Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Sokak Hayvanları Gönüllüleri, Mamur Dağı yakınlarında sokak hayvanlarını beslediği sırada yol çalışmalarının yapıldığı bölgede taşların altından sesler geldiğini duydu.
Köpekleri fark eden gönüllüler, 8 yavru köpeği bulundukları yerden çıkardı.
Yavrular beslendikten sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Barınağı'na götürülerek tedavi altına alındı.
Toprak altında kalacaklardı
Canik Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Sokak Hayvanları Gönüllüleri Başkanı Yasin Karaahmet, yavruları tesadüfen fark ettiklerini anlattı:
"Üşümüş ve hasta yavruları bulunduğu yerden çıkarıp besledik. Aşıları olmayan, sindirim sorunu yaşayan yavrular Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Barınağı'nda tedavi edilecek."