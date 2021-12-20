Canik Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Sokak Hayvanları Gönüllüleri, Mamur Dağı yakınlarında sokak hayvanlarını beslediği sırada yol çalışmalarının yapıldığı bölgede taşların altından sesler geldiğini duydu.

Köpekleri fark eden gönüllüler, 8 yavru köpeği bulundukları yerden çıkardı.

Yavrular beslendikten sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Barınağı'na götürülerek tedavi altına alındı.

Toprak altında kalacaklardı

Canik Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Sokak Hayvanları Gönüllüleri Başkanı Yasin Karaahmet, yavruları tesadüfen fark ettiklerini anlattı:



"Üşümüş ve hasta yavruları bulunduğu yerden çıkarıp besledik. Aşıları olmayan, sindirim sorunu yaşayan yavrular Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Barınağı'nda tedavi edilecek."