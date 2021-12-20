Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
[Fotoğraf: İHA ]
Mardin'in Midyat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Diyaliz hastalarını Midyat Devlet Hastanesine taşıyan Abdulhalim H. idaresindeki minibüs, Midyat-Mardin kara yolunun 3. kilometresi Acırlı mevkisinde, Abdullah Çelik idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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