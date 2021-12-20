İnsan sağlığını hiçe sayan yöntemlerle sahte içki üreten şüpheli ve suç gruplarını takibe alan Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) birimleri, geçen hafta düzenledikleri Zehir-1'in ardından sabah saatlerinde Zehir-2 operasyonunu düzenledi.

Sahte içki satışını engellemeye çalışan KOM birimleri, buna bağlı ölüm vakalarını da mercek altına aldı.

Ekipler, ölümlere neden olan içkilerin İstanbul ve İzmir'de bulunan 2 yasa dışı imalathanede üretildiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Operasyonlarda, 6 bin litre etil alkol, 5 bin etiket ve 2 bin şişe aroma ele geçirildi.

Kargo firmaları da inceleniyor

KOM ekipleri, suç gruplarının internet ve telefon yoluyla aldıkları siparişleri, gönderdikleri kargo firmalarının verilerini incelemeye aldı.

Bu imalathanelerden sahte içki satın alanları tespit eden birimler, şu ana kadar ulaştığı kişileri, sahte içkinin zararları konusunda uyardı ve ellerindeki içkilere el koydu.