Evlilik vaadiyle Kayseri'den Mersin'e giden G.T., aracıların tanıştırdığı Aycan isimli kadınla evlenmek üzere anlaştı.

Kendisine aracılık edenlere 3 bin 500 lira verdiğini ardından banka hesaplarına 17 bin lira gönderdiğini söyleyen G.T., evlilik için anlaştığı kadına da 5 bin 600 lira değerinde altın ve cep telefonu aldığını belirtti.

İrtibatın kesilmesiyle dolandırıldığını anlayan G.T., şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin R.S., İ.K., K.S., A.N. ve E.K. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.