Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu: 15 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 13-19 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 15 şüphelinin serbest bırakıldığı, 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/YPG
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