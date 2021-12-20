Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 13-19 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 15 şüphelinin serbest bırakıldığı, 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.