Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta servis aracı devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'ın bir maden işletmesine ait işçi servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde, maden işçilerini taşıyan, A.A. idaresindeki minibüs Divriği - Zara kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ve 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: İşçi Maden Sivas Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:27
- 14:24
- 14:23
- 14:05
- 14:03
Sıradaki Haber
Malatya'da tipi nedeniyle yol kapandı, öğrenciler mahsur kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz