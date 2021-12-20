Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 12:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
81 yaşındaki koca 77 yaşındaki eşini öldürdü
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’da yaşayan Ali Kemal Uyar, uyuyan eşi Gülser Uyar’ı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kızını arayan Uyar, gözaltına alındı.
Bursa Gemlik'te yaşayan 81 yaşındaki Ali Kemal Uyar, 77 yaşındaki eşi Gülser Uyar'ı yatağında uyurken tüfekle ateş edip öldürdü.
Olayın ardından kızını arayan Uyar, eşini vurduğunu söyledi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Gülser Uyar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Kemal Uyar gözaltına alındı.
Gülser Uyar’ın cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Bursa
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