Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Elektrik akımına kapılan 13 inek telef oldu
[Fotoğraf: DHA]
Burdur'un merkeze bağlı Yazıköy köyünde ahırdaki elektrik akımına kapılan 13 inek telef oldu. Hayvanların sahibi Mehmet Akay, 200 bin liraya yakın zarara uğradığını söyledi.
Mehmet Akay'a ait besihanede süt sağım makinesinden kaynaklandığı ileri sürülen arıza sonucu demir bariyerler arasından yem yiyen inekleri elektrik çarptı.
Akıma kapılan 13 ineğin telef olduğu belirlendi.
İneklerinin öldüğünü gören Akay, büyük üzüntü yaşadı.
Etiketler: Elektrik Hayvancılık Tarım Üretimi
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