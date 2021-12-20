Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, emniyet ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu Narkotik
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