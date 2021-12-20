Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, 16 Aralık'ta temelini attığı proje kapsamında, tarihi surların önündeki binaların yıkımı devam ediyor.

Tarihi surların önünü tamamen açmayı hedefleyen projenin ilk etabının, 2022 yılının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

Vali Erol Karaömeroğlu, 2 bin 500 yıllık surların kent ve ülke turizmine kazandırılacağını söyledi:

"Bu yıkımla birlikte tarihi surlarımız gün yüzüne çıkacak ve Sinop özlenen tarihi dokusuna kavuşacaktır. Ayrıca proje kapsamında meydanda, turizm çarşısı, çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanları oluşturulacak. Bu açıdan projeyi çok önemsiyoruz."