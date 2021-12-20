Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol'da ülkeye yasa dışı giriş yapan yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Dörtyol otoban girişinde yol kontrolü yapan ekipler, menfezde saklanan 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 16:06
- 15:51
- 15:49
- 15:46
- 15:42
Sıradaki Haber
İstanbul'da trafo patladı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz