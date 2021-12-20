Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
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