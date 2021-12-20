Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu, 6 tabanca, 1 tüfek, 5 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Eskişehir Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Aydın'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz