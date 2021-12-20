Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 24 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Jandarmanın düzenlediği operasyonda, 31 bin litre etil alkol, 57 bin litre sahte içki ve 269 litre sahte dezenfektan ele geçirildi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapılan imalathaneleri tespit etti.
5 ay süren fiziki takibin ardından şüphelilerin, etil alkollerin üzerine yüzey temizleyicisi, dezenfektan gibi ürün etiketleri yapıştırarak, 81 ile kargo paketiyle gönderdikleri öğrenildi.
Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir ve Amasya’da 22 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 31 bin litre etil alkol, 57 bin litre sahte içki ve çok sayıda içki yapım malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: Bursa Sahte İçki Sahte Alkol Jandarma Genel Komutanlığı
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