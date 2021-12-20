Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kız Kulesi karşısında 17 Mart'ta testereyle kaçak ağaç kestikleri tespit edilen kişilere yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Üsküdar Belediye Başkanlığı "mağdur", 11 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

Görüş açılarını kapayan ağaçları kesmeye karar verdiler

Fatma Gamze Sunar ile Mehmet Alp Sunar, evlerinin görüş açısını kapattığı, bakımsız olduğu ve kendilerini rahatsız ettiği gerekçesiyle Üsküdar Salacak Mahallesi Harem Sahilyolu Caddesi üzerindeki parkta bulunan ağaçları kestirmeye karar verdi ve Özden Özdemir'den yardım istedi.

Özdemir de diğer sanıklar Davut Çorlu, Vedat Çörekçi ve Oğuzhan Önal aracılığı ile sanık Şevki Contürk'e ulaşarak para karşılığında ağaçların kesilmesi için anlaştı.

Sanık Şevki Contürk, yanında Muhammed Contürk, Selçuk Öztürk ve Melisa Batur ile birlikte Harem Sahil yolu Caddesi'ne gitti ve 3 ağaç motorlu testereyle kesildi.

Kaçan sanıklar bir süre sonra yakalandı ve yapılan aramada 5 adet motorlu testere ele geçirildi.

6 ağaç daha kesildi

İddianamede, 21 Mart günü ise aynı yerde 6 ağacın daha kesildiği, kesen şahısları görenin olmadığı bilgisi yer aldı.

Sanıklardan Muhammed Contürk'ün ifadesinde özel numaradan arandığı, telefondaki kişinin "Kız Kulesi karşısındaki parkta ağaçlar var, evimin önünü kapatıyor, 750 TL karşılığında keser misin?" şeklinde soru sorduğu, kendisinin de kabul ederek ağaçları kestiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, yapılan soruşturma neticesinde 2 farklı tarihte ağaçların kesildiğinin tespit edildiği belirtilerek, birlikte hareket eden sanıklar Şevki Contürk, Melisa Batur, Selçuk Öztürk ve Muhammed Contürk'ün para karşılığında bu işi üstlendikleri ifade edildi.

7 yıla kadar hapis istemi

Sanıklar Oğuzhan Önal, Vedat Çörekçi, Davut Çorlu ve Özden Özdemir'in de menfaat karşılığında suçun işlenmesine aracılık ederek yardımda bulundukları kaydedilen iddianamede, sanıklar Sedat Çiçek, Fatma Gamze Sunar ile Mehmet Alp Sunar'ın ise ağaçların kesilmesi yönünde karar verip para karşılığı kesilmesini sağladıkları aktarıldı.

İddianamede, bu kapsamda, 7 sanığın "dikili ağaç, fidan ve bağ çubuğuna zarar verme" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 3 aydan, 7 yıla kadar, 4 sanığın da bu suça yardım ettikleri gerekçesiyle 7 ay 15 günden, 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.