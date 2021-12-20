Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin davada 8'nci duruşma yapıldı. Mahkeme salonuna yine ilk girenler Pınar Gültekin'in anne ve babası oldu.

Duruşmada önce Gültekin'in Amerika'dan istenen telefon şifresiyle ilgili son durum ele alındı.

ABD'den telefon şifresi geldi

Bir yılı aşkın süredir beklenen şifre mahkemeye ulaştı. Telefon incelendi, dava dosyasına rapor edildi. Raporda, "Telefonda yapılan incelemede Cemal Metin Avcı'ya ait herhangi bir bilgi veya görsel bulunmadığı anlaşılmaktadır" denildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Bir buçuk yıl bu yargılamayı sürüncemede bırakan telefon şifresi geldi ve dökümü yapıldı. Telefon incelendi, dosyaya rapor edildi. Raporda, telefonda yapılan inceleme ve görüntülerde, 'Cemal Metin Avcı'ya ait herhangi bir bilgi veya görsel bulunmadığı anlaşılmaktadır" denildi" açıklamasını yaptı.

Sanık avukatları ise Amerika'dan gelen cevabın eksik olduğunu savundu.

Dava 24 Ocak'a ertelendi

Mahkeme Heyeti, bir sonraki duruşmada sanık Mertcan Avcı'nın duruşma salonunda hazır bulunmasını isteyerek davayı 24 Ocak tarihine erteledi.

Davada genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı ise 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Avcı'nın delil karartmakla suçlanan 4 yakını da duruşmada sanık olarak yer alıyor.