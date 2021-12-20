Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 19:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Niğde'de buzlanma nedeniyle otomobil takla attı: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Niğde’de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Niğde -Adana Otobanı Göbekli Dağ yakınlarında meydana gelen kazada, A.G. yönetimindeki otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters vaziyette kalan otomobilde yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. Kaza ile igili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Buzlanma Kar Yağışı Niğde Trafik Kazası
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