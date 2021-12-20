Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 120 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 120 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine Aliefendioğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde 120 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 4,5 ton damıtılmaya hazır üzüm posası ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Mersin Sahte İçki
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