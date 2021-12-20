Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 21:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzon'da sahte içkiden 4 kişi zehirlendi
[Fotoğraf: AA]
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte son günlerde 'sahte içki' kullanımına bağlı alkol zehirlenmesi vakalarına karşı uyarıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde 1’i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin takip ve tedavisine devam edilmektedir. Vakalarla ilgili yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edilme yolu ile temin edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Tüketicilerden, internet üzerinden veya kontrol dışı yollarla temin edilen alkollü ürünleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederiz."
Etiketler: Sahte İçki Trabzon
Sıradaki Haber
Yangında mahsur kalan bebeği ve engelli kadını itfaiye kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz