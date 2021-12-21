Toros Mahallesi'nden Sorgun Mahallesi'ne gitmek için yola çıkan 4 kişi, Değirmen Başı yakınlarında araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Ekipler, aracı saplandığı yerden çıkardı.

Herhangi bir sağlık sorunları olmayan kişiler, yerleşim yerine ulaştırıldı.