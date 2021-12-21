Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Erdemli ilçesinde araçları kara saplanınca yolda mahsur kalan 4 kişi, yaklaşık 4 saat sonra kurtarıldı.
Toros Mahallesi'nden Sorgun Mahallesi'ne gitmek için yola çıkan 4 kişi, Değirmen Başı yakınlarında araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Ekipler, aracı saplandığı yerden çıkardı.
Herhangi bir sağlık sorunları olmayan kişiler, yerleşim yerine ulaştırıldı.
Etiketler: Mersin Kar Yağışı
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