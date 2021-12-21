Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 03:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da feci kaza: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Mamak ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mamak Bostancık Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Çatak Caddesi kesişimindeki duvara çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.
Kullanılamaz hale gelen otomobilde ismi öğrenilemeyen sürücünün öldüğü belirlendi.
Araçta yalnız olduğu belirlenen sürücünün cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Ankara
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