Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Akdeniz, Ege ve Marmara'nın kıyı kesimleri dışında kalan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Artvin, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta beklenen karla karışık yağmur için "sarı kod" uyarısı yapıldı.

Yoğun kar yağışı beklenen Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için ise "turuncu kod" ile uyarı yapıldı.

Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.