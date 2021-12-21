Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 07:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Etiketler: Deniz Otobüsü Marmara Bölgesi Çanakkale
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