Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale'de 77, Çaldıran’da 9, Çatak’ta 52, Gevaş’ta 14, Gürpınar’da 95, İpekyolu’nda 6, Muradiye’de 15 ve Tuşba ilçesinde ise 5 olmak üzere toplam 347 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas

Sivas’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 250’den fazla yerleşim yolu araç ulaşımına kapanmıştı.

İl ve ilçe özel idaresi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde yolların bir bölümü yeniden araç ulaşımına açıldı.

176 yerleşim yerinin yollarında ise kar temizleme çalışmaları 93 iş makinesi ve 140 personelle aralıksız sürüyor.

Hakkari

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 159 yol ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Muş

Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Kentte 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bilecik

Bilecik'te dün gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası, Bozüyük ilçesinde 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 52 personelden oluşan 20 ekip, kapalı yolların açılması için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı

Kentte hafta sonu başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı, 20 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Yağış nedeniyle 69 köyün yolu, ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 82 iş makinesi, 91 kişilik personel ve 8 mobil ekip ile yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 583 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Erzincan

Erzincan'da ise kar ve tipi nedeniyle 29 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

Malatya

Kara kış tüm yurtta etkisini arttırırken Malatya’da da kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Kent genelinde 15 mahallenin yolu ulaşıma kapanırken ekiplerin yoğun mesaisi de sürüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle Çelikhan ilçesine bağlı 4 kırsal mahallenin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ta kent merkezi ve ilçede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı 11 köy ve 4 mezra ile merkeze bağlı Güneyçam köy yolu gün boyu etkili olan kar yağışıyla ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu bölgede, 4 greyder, 4 kar bıçaklı kamyon ve 11 ekiple kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriliyor.

Kent merkezinde de dün akşam etkili olan kar yağışı sürüyor. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışması yürütüyor.

Bitlis

Bitlis'te de 226 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çaba gösterdiğini aktardı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Kastamonu

Kastamonu'da dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Özellikle yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aşan kar kalınlığı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Kar nedeniyle il genelinde 201 köy yolu da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de ilçe yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bartın

Kentte dün akşam başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı il genelinde etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde 10 santimetre olan kar kalınlığı Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçeleri ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde 50 santimetreye ulaştı.

Kent genelinde 46 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, 66 köye ise elektrik verilemiyor.

Ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Bingöl

Bingöl'de merkeze bağlı 16 köy ile ilçelerden Adaklı'da 13, Genç'te 7, Karlıova'da 11, Solhan'da 11, Yayladere ve Yedisu'da 1'er köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için il genelinde 3 kar küreme, 2 kar savurma, 19 greyder, 25 kepçe ve 110 personel ile başlatılan çalışmalar sürüyor.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da bir haftadır devam eden kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı, eğitime dün ve bugün ara verilen ilçede, bazı tek katlı evler ile araçlar kara gömüldü.

Kar nedeniyle kapanan Erzurum- Bingöl kara yolu, karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açılırken, zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Siirt

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar yağışı ve tipiden dolayı 29 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve tipi kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Şirvan'da 12, Pervari'de ise 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Batman

Kar nedeniyle Batman'ın Sason ilçesinde 3 köy ve 16 mezra ile Kozluk ilçesinde 2 köy ve 3 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ

Elazığ'da yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 14 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının devam ettiği ilçelerden Kovancılar'da 7, Sivrice'de 5, Baskil ve merkezde 1'er köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler dün Karakoçan ilçesinde kar nedeniyle kapanan 14 köy yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.