Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bartın-Cide sahil yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Bartın'da yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran kar sebebiyle Bartın-Cide sahil yolu ulaşıma kapandı.
Bartın'da gün içerisinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini arttırdı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Bartın'dan Kastamonu'ya geçmek isteyen sürücüler Amasra'ya gittiklerinde kar engeliyle karşılaştı.
Polis ekipleri, dağ yollarının kar yağışı nedeniyle kapandığını belirterek birçok sürücüyü yoldan geri çevirdi.
Etiketler: Bartın Kar Yağışı
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