Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki imalatı ve satışı yaptığı belirlenen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

324 litre etil alkol ele geçirildi

Operasyonda arama yapılan depo, iş yeri ve araçta 324 litre etil alkol, 7,5 litre dökme alkol, 50 kapak ve 30 boş şişe ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor.