Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 09:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te polis ekiplerince sahte içki imalatı ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki imalatı ve satışı yaptığı belirlenen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.
324 litre etil alkol ele geçirildi
Operasyonda arama yapılan depo, iş yeri ve araçta 324 litre etil alkol, 7,5 litre dökme alkol, 50 kapak ve 30 boş şişe ele geçirildi.
Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor.
Etiketler: Sahte İçki Kaçak İçki
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