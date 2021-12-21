Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor.

Jandarma, Müdür Yardımcıları ile Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlerinin de eşlik ettiği bu haftaki av koruma ve kollama denetimlerinde 614 avcı denetlendi.

59 avcı hakkında idari işlem yapıldı. Yasa dışı avda kullanılan 2 tüfek, 2 ses cihazına el konuldu.

Toplamda 79 bin 971 lira idari ceza kesildi ve 47 bin 250 lira tazminat uygulandı.