Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
59 kaçak avcıya 127 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği av denetimlerinde 59 avcıya idari işlem yapıldı. Avcılara toplam 127 bin 221 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor.
Jandarma, Müdür Yardımcıları ile Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlerinin de eşlik ettiği bu haftaki av koruma ve kollama denetimlerinde 614 avcı denetlendi.
59 avcı hakkında idari işlem yapıldı. Yasa dışı avda kullanılan 2 tüfek, 2 ses cihazına el konuldu.
Toplamda 79 bin 971 lira idari ceza kesildi ve 47 bin 250 lira tazminat uygulandı.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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