Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla sahte ve kaçak içki üretimi ve satışını yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

314 litre sahte içki ele geçirildi

Operasyonda, sağlıksız koşullarda üretimi ve depolaması yapılan 314 litre sahte içki ele geçirildi, 22 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızı kesinlikle kaçak ve dışarda merdiven altı yerlerde üretilen ve içeriği belli olmayan bu tür içecekleri içmemeleri konusunda uyarıyoruz. Bu tür davranışlar ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Ayrıca bu şekil üretim yapanlar hakkında da ölüme ve yaralanmaya sebep olmak ve 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan kararlılıkla soruşturmalar yürütülmektedir."