Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün kumpasçı kamu görevlilerine operasyon: 11 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
"Askeri Casusluk" kumpasında asılsız deliller üreterek pek çok kişinin mahkumiyet almasına neden olan FETÖ’cü eski kamu görevlilerine soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli 15 ilde başlatılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Eski kamu çalışanı FETÖ şüphelileri görevde oldukları dönemde sahte fuhuş ihbarlarıyla operasyon yapmış, asılsız delil üreterek “Sözde Askeri Casusluk” soruşturmasına gerekçe oluşturmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütüğü soruşturma kapsamında FETÖ şüphelisi eski kamu çalışanı 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında dönemin emniyet müdürleri de yer aldı.
Terörle mücadele ekipleri, zanlıların yakalanması için harekete geçti. İstanbul'la birlikte 16 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin FETÖ üyeliğinden daha önce tutuklandığı belirlendi.
Gözaltı kararı verilen diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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